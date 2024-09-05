Круговой: последние 20 минут тяжело было доигрывать — всё болело

Крайний защитник сборной России Данил Круговой поделился мнением о товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

«Нормально, после холодной воды лучше, а так было тяжело. На самом деле, не знал, что больше нельзя было сделать замены. Последние 20 минут тяжело было доигрывать. У меня всё болело, свело. Очень тяжело было.

Не сказал бы лично для себя, что во втором тайме было полегче. Состояние такое странное было — рывок один сделаю, а потом тяжело бежать. Ноги завяли, никак», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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