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Круговой: по условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных

Круговой: по условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных
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Крайний защитник сборной России Данил Круговой оценил условия, в которых проходил товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Мы уже начали восстанавливаться — дали таблетки, холодную воду. Приедем в гостиницу, и будет массаж. Не говорили, буду ли играть с Таиландом. Народу много, по-любому играть будут другие. Честно, по условиям это один из самых сложных матчей. Правда, очень тяжело было. Конечно, хотелось сыграть лучше. В каких-то индивидуальных моментах проседал. До конца ещё требования не понял, потому что давно не был в сборной. За 1-2 дня невозможно требования запомнить. Вьетнам играл достойно, контролировали мяч. Очень хороший, но тяжёлый матч», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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