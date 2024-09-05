Круговой: по условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных

Крайний защитник сборной России Данил Круговой оценил условия, в которых проходил товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).

«Мы уже начали восстанавливаться — дали таблетки, холодную воду. Приедем в гостиницу, и будет массаж. Не говорили, буду ли играть с Таиландом. Народу много, по-любому играть будут другие. Честно, по условиям это один из самых сложных матчей. Правда, очень тяжело было. Конечно, хотелось сыграть лучше. В каких-то индивидуальных моментах проседал. До конца ещё требования не понял, потому что давно не был в сборной. За 1-2 дня невозможно требования запомнить. Вьетнам играл достойно, контролировали мяч. Очень хороший, но тяжёлый матч», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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