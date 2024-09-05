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Круговой рассказал, что поменялось в сборной России с прошлого вызова

Круговой рассказал, что поменялось в сборной России с прошлого вызова
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Защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, что поменялось в национальной команде со времён прошлого вызова.

«Много что поменялось в сборной. Помню, был на фланге с Бакаевым, а сейчас Пиняев там. Оба хорошие футболисты, но Пиняев больше в ширину играет, в центр не очень любит заходить. Получается, что мы дублировали позиции, и мне надо было идти в центр», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

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