Морозов: матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад — такое время
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Защитник сборной России Евгений Морозов высказался о товарищеском матче с Вьетнамом (0:3).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24' 0:2 Ву – 61' 0:3 Мусаев – 77'
«Матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад. Мы собираемся, показываем свой уровень. Такое время, но надо всё равно соперников находить. Конечно, в такую жару играть плюсов нет», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.
7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.
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