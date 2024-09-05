Морозов: матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад — такое время

Защитник сборной России Евгений Морозов высказался о товарищеском матче с Вьетнамом (0:3).

«Матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад. Мы собираемся, показываем свой уровень. Такое время, но надо всё равно соперников находить. Конечно, в такую жару играть плюсов нет», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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