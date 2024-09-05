Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Морозов: матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад — такое время

Морозов: матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад — такое время
Комментарии

Защитник сборной России Евгений Морозов высказался о товарищеском матче с Вьетнамом (0:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Матчи с Вьетнамом не отбрасывают сборную России назад. Мы собираемся, показываем свой уровень. Такое время, но надо всё равно соперников находить. Конечно, в такую жару играть плюсов нет», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

Материалы по теме
Круговой: по условиям матч с Вьетнамом — один из самых сложных

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android