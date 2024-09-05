Круговой: в 2020-м во Вьетнаме многие погибли из-за воздуха. Думал, сегодня с ними буду

Защитник сборной России Данил Круговой поделился эмоциями от проведённого товарищеского матча с Вьетнамом (3:0) в столице этого государства городе Ханой.

«У меня рацион небольшой, так что вряд ли я любитель вьетнамской кухни. Конечно, угостил бы вьетнамцев борщом, но сам бы его не приготовил.

Условия тут хорошие, просто погода напряжённая. В 2020 году столько человек погибло из-за воздуха. Я прочитал. Сегодня у меня такое состояние было — казалось, что вместе с ними буду», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 5 сентября, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом (3:0). На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.