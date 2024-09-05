Мостовой — о матче сборной России с Вьетнамом: такими играми мы унижаем себя

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал международные товарищеские матчи сборной России с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

«Я говорил, что счёт будет 3:0 — не меньше. В итоге это и случилось. В какой-то момент первого тайма матча я подумал, что смотрю какую-то хронику 70-х годов — люди просто ходят пешком. Я не увидел ни скорости, ни беготни. Одна команда просто стоит, а вторая передаёт мяч в замедленном темпе. Я испугался.

Там говорят про влажность. Во втором тайме влажность куда-то ушла? Ведь сборная России побежала. Первый тайм был просто безобразный, потому что смотреть было невыносимо. Что тут говорить? Делать выводы по игре с Вьетнамом — это смешно. У меня ощущение, что больше всех устал Шнякин, который комментировал игру. Он назвал Валерия Георгиевича больше 20 раз за трансляцию. Во втором тайме попёр по новой. Это уже становится противно.

Такое ощущение, что такими играми мы унижаем себя. Я понимаю ребят из сборной России. Непросто, когда ты понимаешь, что выходишь играть с Вьетнамом. Будет больше пользы, если мы сыграем между собой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.