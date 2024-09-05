Кордоба отклонил предложение «Спартака», посчитав его недостаточным — Сиерра

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба принял решение отклонить предложение «Спартака» о переходе в московский клуб. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, колумбийский футболист посчитал сделанное красно-белыми предложение «недостаточным». На текущий момент между Кордобой и «Спартаком» нет никаких договорённостей.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов продать Кордобу в «Спартак» за € 16 млн.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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