«Композит» разгромно победил «Зенит» из Пензы в матче 1/64 финала Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковный «Композит» и пензенский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Тимофеев из Орла. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Композита».

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Композита» Евгений Морев, получивший передачу от Владислава Агалакова. Следующим отметился сам Агалаков, забив гол на 44-й минуте. Окончательный счёт в встрече установил Илья Кубышкин — 3:0.

В предыдущем раунде Кубка России «Композит» обыграл санкт-петербургское «Динамо» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.