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«Композит» разгромно победил «Зенит» из Пензы в матче 1/64 финала Кубка России

«Композит» разгромно победил «Зенит» из Пензы в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковный «Композит» и пензенский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Тимофеев из Орла. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Композита».

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
05 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Композит
Павловский Посад
Окончен
3 : 0
Зенит Пз
Пенза
1:0 Морев – 28'     2:0 Агалаков – 44'     3:0 Кубышкин – 45+1'    

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Композита» Евгений Морев, получивший передачу от Владислава Агалакова. Следующим отметился сам Агалаков, забив гол на 44-й минуте. Окончательный счёт в встрече установил Илья Кубышкин — 3:0.

В предыдущем раунде Кубка России «Композит» обыграл санкт-петербургское «Динамо» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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