«Благодаря вам Петербург стал моим домом». Сергеев обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий Иван Сергеев, перешедший из «Зенита» в «Крылья Советов», обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба.

«Дорогие болельщики «Зенита», объединённый фанатский «Вираж», Петербург!

Хочу сказать огромное спасибо за 2,5 года, которые я провёл рядом с вами — всё это время ощущал вашу поддержку, всегда вы гнали меня и команду вперёд. Я относился к вам с теплотой и добротой — как, надеюсь, и вы ко мне. Благодаря вам Петербург стал моим домом — и это очень важное и ценное чувство.

Спасибо за всё. И знайте, что я всегда буду рад встрече — на футбольном поле и за его пределами.

Пока!» — приводит слова Сергеева телеграм-канал «Зенита».

29-летний футболист выступал в составе сине-бело-голубых с января 2022 года. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме Канчельскис: в «Крыльях» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром

Легионеры на контракте с «Зенитом»: