Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес стал игроком «Дубай Юнайтед»

Футбольный клуб «Дубай Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Фото: ФК «Дубай Юнайтед»

«Дубай Юнайтед» с гордостью приветствует Квинси Промеса в команде. Его подписание является свидетельством приверженности клуба к созданию сильной и конкурентоспособной команды к новому сезону. Нам не терпится узнать, что нас ждёт в будущем, когда мы вместе отправимся в это путешествие», — сказано на официальном сайте клуба.

Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась сегодня, в одной из социальных сетей клуба.

Промес демонстрирует свою футбольную технику: