«Манчестер Юнайтед» представил список футболистов на матчи Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» утвердил список футболистов на матчи Лиги Европы. Список состоит из 25 человек.

Подопечные Эрика тен Хага начнут выступление в Лиге Европы домашним матчем с одним из бывших клубов Эрика — «Твенте». Матч состоится в среду, 25 сентября.

Состав «Манчестер Юнайтед» на матчи Лиги Европы:

нападающие: Амад Диалло, Энтони, Расмус Хойлунд, Маркус Рашфорд, Джошуа Зиркзее;

полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, Мануэль Угарте;

защитники: Гарри Амасс, Диогу Дало, Маттейс де Лигт, Джонни Эванс, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу, Лени Йоро;

вратари: Андре Онана, Алтай Байындыр, Том Хитон, Дермот Ми.