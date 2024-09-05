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Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
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Модрич: возможно, Роналду — лучший игрок в истории сборной Португалии

Модрич: возможно, Роналду — лучший игрок в истории сборной Португалии
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Атакующий полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о нападающем Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет здорово снова увидеть Криштиану [Роналду]. Это всегда приятно. Я счастлив, что он остаётся с Португалией после всего того, чего он добился с ней. Он один из лучших, если не лучший игрок Португалии. Будет очень приятно противостоять ему», — приводит слова Модрича AS.

Модрич и Роналду вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2012 по 2018 год.

Матч Португалия — Хорватия пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

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