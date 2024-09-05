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«Луки-Энергия» разгромили «Рязань» в матче 1/64 финала Кубка России

«Луки-Энергия» разгромили «Рязань» в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 Фонбет Кубка России, в котором встречались «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Рязань». Игра проходила на стадионе «Экспресс» (Великие Луки). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Колесник. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
05 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
Окончен
3 : 0
Рязань
Рязань
1:0 Агаронян – 45+3'     2:0 Сподарец – 66'     3:0 Егоров – 90+1'    

На 45+3-й минуте полузащитник Манвел Агаронян открыл счёт во встрече. На 66-й минуте хавбек Данил Сподарец укрепил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Артём Егоров довёл счёт до разгромного.

На стадии 1/128 финала Кубка России «Луки-Энергия» выиграли у «Калуги» со счётом 2:1. «Рязань» победила «Брянск» со счётом 4:0.

«Кубань Холдинг» разгромил «Кубань» со счётом 5:0. «Форте» на предыдущей стадии турнира обыграл «Строитель» со счётом 5:2.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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