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Дания одержала победу над Швейцарией в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Дании и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Дании.

Счёт в матче на 82-й минуте открыл защитник сборной Дании Патрик Доргу. Следующим отличился полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

В группе 4 Лиги А также выступают сборные Испании и Сербии. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.