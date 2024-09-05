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Дания — Швейцария, результат матча 5 сентября 2024, счёт 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Дания одержала победу над Швейцарией в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Дании и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Дании.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Швейцария
1:0 Доргу – 82'     2:0 Хёйбьерг – 90+2'    
Удаления: нет / Эльведи – 52', Джака – 87'

Счёт в матче на 82-й минуте открыл защитник сборной Дании Патрик Доргу. Следующим отличился полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

В группе 4 Лиги А также выступают сборные Испании и Сербии. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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