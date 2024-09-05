Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 5 сентября

Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 5 сентября
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, прошли два матча третьего раунда Пути регионов Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути регионов Кубка России 5 сентября:

«Композит» — «Зенит» Пенза — 3:0;
«Луки-Энергия» — «Рязань» — 3:0.

Напомним, 27 и 28 августа прошли третьи матчи группового этапа Пути РПЛ. По результатам этих встреч в группе A таблицу возглавляет «Спартак» с двумя победами, одним поражением и шестью очками, в группе B — «Локомотив» с тремя победами и девятью очками, в группе C — «Краснодар» с тремя победами и девятью очками, в группе D — «Зенит» с двумя победами, одной ничьей и семью очками.

Все матчи третьего раунда Пути регионов Кубка России завершены.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Амкал» установил личный рекорд в Кубке России! Но все разговоры будут о судействе
«Амкал» установил личный рекорд в Кубке России! Но все разговоры будут о судействе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android