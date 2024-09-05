Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, прошли два матча третьего раунда Пути регионов Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути регионов Кубка России 5 сентября:

«Композит» — «Зенит» Пенза — 3:0;

«Луки-Энергия» — «Рязань» — 3:0.

Напомним, 27 и 28 августа прошли третьи матчи группового этапа Пути РПЛ. По результатам этих встреч в группе A таблицу возглавляет «Спартак» с двумя победами, одним поражением и шестью очками, в группе B — «Локомотив» с тремя победами и девятью очками, в группе C — «Краснодар» с тремя победами и девятью очками, в группе D — «Зенит» с двумя победами, одной ничьей и семью очками.

Все матчи третьего раунда Пути регионов Кубка России завершены.