«Барселона» продаёт футболки фанатам по самым дорогим ценам в истории — Mundo Deportivo

«Барселона» на официальном сайте клуба продаёт футболку из нового выездного комплекта формы команды за сумму в € 114,99. При этом, если болельщик сине-гранатовых захочет нанести на футболку фамилию и номер, ему придётся заплатить € 184,99. Как сообщает Mundo Deportivo, данные цены делают новую футболку каталонского клуба самой дорогой в истории.

Подчёркивается, что, например, базовая версия футболки мадридского «Реала» стоит на € 15 дешевле, чем у «Барселоны». Однако футболка с нанесённой фамилией и номером также обойдётся болельщикам «Королевского клуба» в € 184,99.

После четырёх туров испанской Примеры «Барселона» набрала 12 очков и занимает первое место. После аналогичного количества матчей «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке.

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