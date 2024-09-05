В «Крыльях Советов» опровергли информацию о приоритетном праве выкупа Сергеева «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию, что «Зенит» обладает приоритетным правом выкупа нападающего Ивана Сергеева, который сегодня, 5 сентября, перешёл в самарский клуб из стане сине-бело-голубых.

«Информация о приоритетном праве выкупа Сергеева «Зенитом» не соответствует действительности», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами. В минувшем сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов». Всего в составе сине-бело-голубых российский нападающий сыграл 93 матча во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 15 ассистов.

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