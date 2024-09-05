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«Зенит» и «Интернасьонал» пытаются решить вопрос по Алберто во внесудебном порядке

«Зенит» и «Интернасьонал» пытаются решить вопрос по Алберто во внесудебном порядке
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В пресс-службе «Зенита» заявили, что санкт-петербургский клуб и бразильский «Интернасьонал» пытаются договориться о выплатах по нападающему Юри Алберто. Ранее издание Guaiba сообщило, что «Интернасьонал» подал иск в ФИФА в отношении «Зенита» из-за отсутствия выплат по переходу форварда.

«Это и не новость вовсе, поскольку «Зенит» и «Интернасьонал» уже на протяжении длительного времени находятся в контакте по вопросу выплат за Юри Алберто. Стороны посредством медиации активно пытаются договориться и решить вопрос во внесудебном порядке», – приводит слова пресс-службы «Зенита» Metaratings.

Алберто перешёл в «Зенит» в 2022 году и успел сыграть за российский клуб только 15 матчей, забить шесть голов и отдать 14 результативных передач, прежде чем перейти в аренду в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в английский «Саутгемптон».

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