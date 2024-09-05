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Швеция одержала победу над Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА

Швеция одержала победу над Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Азербайджана и Швеции. Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Балаж Берке (Венгрия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Швеции.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Исак – 65'     0:2 Исак – 71'     0:3 Дьёкереш – 80'     1:3 Дадашов – 82'    

На 65-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Швеции Александер Исак, получив передачу от Виктора Дьёкереша. Следующим на 71-й минуте отметился снова Исак, оформив дубль во встрече. На 80-й минуте подтвердил преимущество Швеции Виктор Дьёкереш, забив гол. Один мяч на 82-й минуте отыграл нападающий Азербайджана Ренат Дадашов.

В группе 1 Лиги C также выступят сборные Эстонии и Словакии. Они встретятся в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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