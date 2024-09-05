«Челси» представил список футболистов на матчи Лиги конференций

Английский «Челси» утвердил список футболистов на матчи Лиги конференций. Список состоит из 29 человек.
Подопечные Энцо Марески начнут выступление в групповом этапе Лиге конференций домашней встречей с «Гентом». Игра состоится 3 октября.
Состав «Челси» на матчи Лиги конференций:
нападающие: Педру Нету, Михаил Мудрик, Жоау Феликс, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Джейдон Санчо, Марк Гиу, Нони Мадуэке;
полузащитники: Энцо Фернандес, Карни Чуквуэмека, Кирман Дьюсбери-Холл, Мойсес Кайседо, Чезаре Казадей, Киано Дайер, Тайрик Джордж, Харрисон Макмахон;
защитники: Аксель Дисаси, Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Ренату Вейга, Леви Колвилл, Джош Ачимпонг;
вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Лукас Бергстрём, Макс Меррик.