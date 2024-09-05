Тер Штеген ответил на вопрос, может ли он заменить Нойера в «Баварии»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос, видит ли он себя в будущем в качестве основного голкипера «Баварии», где на текущий момент на этой позиции играет Мануэль Нойер.

«У меня по-прежнему есть длительный контракт с моим клубом, и я вместе со своей семьёй очень счастлив жить в Каталонии. Не знаю, станет ли Германия когда-нибудь для меня приоритетным футбольным направлением. Посмотрим, что произойдёт. Но в целом, на текущий момент я крайне доволен своим нынешним контрактом и клубом, за который выступаю», — приводит слова тер Штегена журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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