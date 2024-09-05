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Форвард «Валенсии» Мир отреагировал на обвинения в сексуальном насилии

Форвард «Валенсии» Мир отреагировал на обвинения в сексуальном насилии
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Нападающий «Валенсии» Рафа Мир, подозревающийся в сексуальном насилии в отношении двух девушек, прокомментировал выдвинутые против него обвинения после того, как его освободили из-под стражи под залог.

«Я в порядке и расскажу всё, когда придёт время. Вы знаете, что у меня нет проблем ни с чем подобным», – приводит слова Мира La Sexta.

Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошёл на вечеринке, состоявшейся в доме испанского футболиста. Подчёркивалось, что вместе с Рафой Миром был задержан его друг, который также подозревается в осуществлении сексуального насилия.

Нападающий выступает в составе «Валенсии» на правах аренды. Права на него принадлежат «Севилье». В нынешнем сезоне Мир сыграл четыре матча в испанской Примере, в которых отметился одним ассистом.

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