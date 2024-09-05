Стали известны новые подробности сделки по переходу Рикарду Мангаша в «Спартак»

«Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если московский «Спартак» в будущем продаст левого защитника Рикарду Мангаша, который, по последней информации, находится в шаге от перехода из португальского клуба в российский. Об этом сообщает журналист Record Педро Мораес в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, помимо процента с перепродажи, «Витория Гимарайнш» получит от красно-белых € 250 тыс. при условии, что «Спартак» выиграет чемпионат России. Ещё € 250 тыс. будут выплачены португальскому клубу, если Мангаш примет участие в 50% от всех матчей московской команды.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме «Спартак» увеличил предложение по Мангашу ради его перехода в московский клуб — O Jogo

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: