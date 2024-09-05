Стоцкий: ребята в «Краснодаре» уже поняли идеи Мусаева

Бывший правый защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос, есть ли отличия в игре «быков» после возвращения тренера Мурада Мусаева в клуб. Напомним, 34-летний футболист выступал в «Краснодаре» под руководством российского специалиста с 2018 по 2021 год.

«Конечно, отличия есть. Сейчас в команде другие футболисты, от уровня игроков тоже зависит тренерский замысел. В той же атаке индивидуальное мастерство решает очень многое. Но тяжело сказать, какой «Краснодар» сильнее. И тогда команда была сильной, и сейчас она тоже сильная. И борется за чемпионство.

Футболисты уже привыкли к его требованиям? Думаю, да. Конец прошлого сезона, потом — сборы. Думаю, ребята уже поняли его идеи. Он хороший тренер, который довольно давно работает», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

Стоцкий являлся футболистом «быков» с 2018 по 2022 год. За этот период он принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Последним клубом защитника стал «Пари Нижний Новгород», который он покинул минувшим летом. На текущий момент Стоцкий находится без команды.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 15 очков и занимает второе место.

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