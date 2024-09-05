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Виктор Са объяснил, почему Смолов является лидером «Краснодара»

Виктор Са объяснил, почему Смолов является лидером «Краснодара»
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Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са отметил лидерскую роль 34-летнего форварда Фёдора Смолова в стане «быков».

«Смолов — игрок с большим опытом и насыщенной карьерой не только в «Краснодаре», но и в других клубах России. Федор важен для раздевалки, он сильно помогает команде, делится опытом. Смолов — лидер «Краснодара», — приводит слова Са Sport24.

Смолов вернулся в «Краснодар» минувшим летом. До этого российский нападающий играл в составе «быков» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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