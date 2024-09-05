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Гаджиев прокомментировал дебют Пальцева за сборную России

Гаджиев прокомментировал дебют Пальцева за сборную России
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал дебют Валентина Пальцева за национальную команду России в матче с Вьетнамом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Конечно, приятно, что Валентин дебютировал за сборную. Довольны, что он смог выйти на этот уровень в нашей команде, думаю, Пальцев может ещё добавить. Он может играть лучше, его потенциал позволяет это сделать», — приводит слова Гаджиева махачкалинский клуб.

Следующий матч сборная России проведёт с Таиландом. Встреча состоится в субботу, 7 сентября, на стадионе «Ми Динь» в Ханое. Напомним, в связи с событиями на Украине в феврале 2022 года УЕФА совместно с ФИФА приняли решение отстранить все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. После этого решения сборная России проводит только товарищеские матчи.

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