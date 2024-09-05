Игрок «Болтона» получил травму спины, неудачно чихнув

26-летний нападающий «Болтона» Виктор Адебойеджо получил травму спины после того, как неудачно чихнул.

«Виктор страдает от неприятной травмы спины, которая возникла после того, как он чихнул – хотите верьте, хотите нет.

Мы провели обследование и очень скоро должны получить результаты. Все помнят его столкновение с соперником в матче с «Чарльтоном», тогда всё было в порядке. Но затем он довольно сильно чихнул. Виктор – сильный парень и даже чихает сильно.

Он почувствовал небольшой хруст между рёбрами. Мы надеемся, что проблема в хряще или с мышцей», – приводит слова главного тренера «Болтона» Иана Эватта The Bolton News.

В нынешнем сезоне нигерийский футболист сыграл пять мачей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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