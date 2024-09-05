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Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Португалия — Хорватия: Дало забил автогол на 41-й минуте

Португалия — Хорватия: Дало забил автогол на 41-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются национальные команды Португалии и Хорватии. Сборные играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). На момент написания новости счёт в матче — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
2-й тайм
2 : 1
Хорватия
1:0 Дало – 7'     2:0 Роналду – 34'     2:1 Дало – 41'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник Португалии Диогу Дало. Следующим отметился форвард Криштиану Роналду, забив гол на 34-й минуте. На 41-й минуте автогол в ворота Португалии отскочил от защитника Дало.

В группе 1 Лиги А также выступают сборные Шотландии и Польши. Они встречаются в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
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