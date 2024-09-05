Беллингем сообщил о запуске мини-сериала о своём первом годе игры за «Реал»

21-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в своём аккаунте в социальной сети сообщил о запуске YouTube-канала, на котором с 12 сентября он будет выкладывать видео, повествующие о его первом годе в составе «сливочных».

Беллингем подчеркнул, что на протяжении года он снимал на видео различные моменты. Мини-сериал состоит из четырёх эпизодов, каждый из которых будет выкладываться еженедельно.

«Надеюсь, они [видео] вам понравятся и вы не забудете подписаться», — написал Беллингем.

Полузащитник перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами.

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