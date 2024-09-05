Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, кто забил 900 голов за карьеру

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 900-й официальный мяч в матче Лиги наций УЕФА со сборной Хорватии.

Форвард Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 900 голов в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

За сборную Португалии нападающий выступает с 2003 года. В составе национальной команды Криштиану проводит свой 213-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.