Милитао травмировался в сборной. В марте игрок восстановился после тяжёлого повреждения

26-летний центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милиато травмировал мышцу правого бедра во время тренировки сборной Бразилии. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Сообщается, что уже было проведено соответствующее обследование, которое подтвердило повреждение у футболиста.

Напомним, Милиато пропустил большую часть минувшего сезона, поскольку в августе 2023 года получил разрыв крестообразных связок. 26-летний защитник восстановился от повреждения к марту 2024 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях. В общей сложности Милитао провёл на поле 509 минут. В нынешнем сезоне футболист сыграл пять матчей во всех турнирах.

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