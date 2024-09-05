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Криштиану Роналду отметился голом в пятом матче подряд

Криштиану Роналду отметился голом в пятом матче подряд
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Забитый мяч нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота хорватской национальной команды в игре 1-го тура группового этапа Лиги наций стал пятым голом 39-летнего футболиста, который он забил в пяти матчах подряд.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Дало – 7'     2:0 Роналду – 34'     2:1 Дало – 41'    

Ранее Роналду забил по голу во встречах чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» и «Аль-Фейхой». Также португальский нападающий поразил ворота «Аль-Таавуна» в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии и ворота «Аль-Хиляля» в финале этого турнира.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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