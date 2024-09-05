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Сборная Испании не смогла обыграть Сербию в матче Лиги наций

Сборная Испании не смогла обыграть Сербию в матче Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Сербии и Испании. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 0
Испания

В группе 4 Лиги А также выступают сборные Швейцарии и Дании.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша «Фурия Роха» обыграла хорватскую национальную команду со счётом 0:0, (5:4 пен.). Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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