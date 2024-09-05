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Сборная Беларуси в большинстве не смогла обыграть Болгарию в матче Лиги наций

Сборная Беларуси в большинстве не смогла обыграть Болгарию в матче Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Беларуси и Болгарии. Игра проходила на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступил Овидиу Хацеган из Румынии. Матч закончился со счётом 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Болгария
Удаления: нет / Крастев – 74'

В группе 3 Лиги С также выступают сборные Люксембурга и Северной Ирландии. В параллельной игре сборная Северной Ирландии обыграла Люксембург со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций

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