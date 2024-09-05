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Сан-Марино обыграло Лихтенштейн, а Эстония уступила Словакии в матчах Лиги наций

Сегодня, 5 сентября, сборная Сан-Марино встречалась с Лихтенштейном в матче 1-го тура группы 1 Лиги D Лиги наций. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Сан-Марино. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрис Трейманис из Латвии. Матч закончился победой Сан-Марино со счётом 1:0.

В параллельном матче Северная Ирландия выиграла у Люксембурга со счётом 2:0. Эта игра проходила в группе 3 Лиги С.

Сборная Словакии в игре 1-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций победила эстонскую национальную команду со счётом 1:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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