Португалия победила Хорватию в матче Лиги наций УЕФА

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Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Португалии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Португалии.

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник Португалии Диогу Дало. Следующим отличился форвард Криштиану Роналду, забив гол на 34-й минуте. На 41-й минуте автогол в ворота Португалии отскочил от защитника Дало.

В группе 1 Лиги А также выступают сборные Шотландии и Польши. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.