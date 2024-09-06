Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 5 сентября 2024

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5 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций состоялось девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги А:

сборная Дании обыграла Швейцарию со счётом 2:0;

Португалия победила Хорватию со счётом 2:1;

сборная Испании не смогла выиграть у Сербии (0:0);

сборная Шотландии уступила Польше со счётом 2:3.

Результаты матчей Лиги С:

шведская национальная команда обыграла Азербайджан со счётом 3:1;

сборная Беларуси сыграла вничью с Болгарией (0:0);

Северная Ирландия победила Люксембург со счётом 2:0;

эстонская национальная команда проиграла Словакии со счётом 0:1.

Результат матча Лиги D:

сборная Сан-Марино выиграла у Лихтенштейна со счётом 1:0.

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