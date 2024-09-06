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Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 5 сентября 2024

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 5 сентября 2024
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5 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций состоялось девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги А:

сборная Дании обыграла Швейцарию со счётом 2:0;

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Швейцария
1:0 Доргу – 82'     2:0 Хёйбьерг – 90+2'    
Удаления: нет / Эльведи – 52', Джака – 87'

Португалия победила Хорватию со счётом 2:1;

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Дало – 7'     2:0 Роналду – 34'     2:1 Дало – 41'    

сборная Испании не смогла выиграть у Сербии (0:0);

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 0
Испания

сборная Шотландии уступила Польше со счётом 2:3.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 3
Польша
0:1 Шиманьски – 8'     0:2 Левандовски – 44'     1:2 Гилмор – 46'     2:2 Мактоминей – 76'     2:3 Залевски – 90+7'    

Результаты матчей Лиги С:

шведская национальная команда обыграла Азербайджан со счётом 3:1;

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Исак – 65'     0:2 Исак – 71'     0:3 Дьёкереш – 80'     1:3 Дадашов – 82'    

сборная Беларуси сыграла вничью с Болгарией (0:0);

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Болгария
Удаления: нет / Крастев – 74'

Северная Ирландия победила Люксембург со счётом 2:0;

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
2 : 0
Люксембург
1:0 Макнейр – 11'     2:0 Баллард – 17'    

эстонская национальная команда проиграла Словакии со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Суслов – 70'    

Результат матча Лиги D:

сборная Сан-Марино выиграла у Лихтенштейна со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА . Лига D. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
1 : 0
Лихтенштейн
1:0 Сенсоли – 53'    
Календарь Лиги наций
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