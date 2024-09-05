Польша обыграла Шотландию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Шотландии и Польши. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Польши.

На восьмой минуте счёт в матче был открыт полузащитником Польши Себастьяном Шиманьским, которому ассистировал Роберт Левандовски. На 23-й минуте закатил мяч в ворота Польши Скотт Мактоминей, но после просмотра видеоповтора была зафиксирована игра рукой, вследствие чего гол был отменён. Отметился и сам Левандовски, забив на 44-й минуте встречи. Один мяч на 46-й минуте отыграл хавбек Шотландии Билли Гилмор. Следующим отличился Мактоминей, забив гол на 76-й минуте матча. Заключительный мяч в игре на 90+7-й минуте забил футболист Польши Никола Залевски, установив окончательный счёт в матче — 3:2.

В группе 1 Лиги А также выступают сборные Португалии и Хорватии. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.