В «Дубай Юнайтед» рассказали, как возник вариант с подписанием Квинси Промеса

Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илья Чебану ответил на вопрос, как у клуба из ОАЭ возник вариант с подписанием контракта с экс-нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Совершенно случайно. У нас, помимо футбольного клуба, есть спортивная инфраструктура в Дубае. Агент футболиста арендовал ему поле для тренировок, которое принадлежит нам. Наши сотрудники сперва через этого агента решили узнать, не хочет ли Промес играть у нас. Мы как раз отпустили футболиста этой позиции в «Ригу», нам нужен был игрок.

Я же подумал, зачем общаться с агентом, лучше напрямую, но Квинси не ответил. Тогда я попросил Дениса Глушакова предупредить Промеса о нашем звонке, так как он давно с ним знаком. Через некоторое время Дэн написал, что можно звонить.

Мы набрали, всё объяснили, встретились на следующий день. Презентовали себя, клуб, возможности, задачи. Квинси после этого подключил своего агента», — приводит слова Чебану «Матч ТВ».

Промес находится в ОАЭ, поскольку ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась сегодня, 5 сентября, на странице клуба в одной из социальных сетей.

Промес демонстрирует свою футбольную технику: