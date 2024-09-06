«Только мне известно, как это тяжело». Роналду — о 900-м забитом мяче в карьере

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как он забил 900-й гол в своей карьере, что произошло в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций с Хорватией (2:1). Португалец стал первым футболистом в истории, кто забил 900 голов в официальных встречах.

«Это очень много значит для меня. Хотел достичь данного показателя уже давно и знал, что скоро всё случится, ведь я по-прежнему продолжаю играть. Сегодня был прекрасный матч в исполнении двух команд. Португалия играла вполне здорово.

Я испытываю волнение. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как это трудно — работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это оставит уникальный след в моей карьере», — приводит слова Роналду Record.

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