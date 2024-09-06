Сборная Сан-Марино одержала первую за 20 лет победу, обыграв команду Лихтенштейна

Национальная команда Сан-Марино вчера, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги D Лиги наций УЕФА впервые за 20 лет одержала победу в официальном матче со сборной Лихтенштейна. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Серравалле (Сан-Марино). В качестве главного арбитра встречи выступил Андрис Трейманис (Латвия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Сан-Марино.

Единственный гол на 53-й минуте матча забил полузащитник итальянского клуба Серии D «Санджулиано» Нико Сенсоли.

Сборная Сан-Марино смогла одержать победу в официальном матче впервые за 20 лет (140 встреч). В 2004 году команда также оказалась сильнее Лихтенштейна (1:0). В следующем туре Лиги наций УЕФА Сан-Марино встретится с Гибралтаром.