Известная американская футболистка Алекс Морган объявила о завершении карьеры в 35 лет

Сайт Федерации Футбола США проинформировал, что нападающая сборной национальной команды и «Сан-Диего Уэйв» Алекс Морган объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. 9 сентября состоится последний матч Морган, в котором «Сан-Диего Уэйв» встретится с «Портлендом»

Кроме того, 35-летняя футболистка сообщила о своей второй беременности.

Морган провела в составе сборной США 224 матча во всех турнирах, в которых отметилась 123 голами и 53 результативными передачами. Нападающая занимает пятое место среди лучших бомбардиров женской американской национальной команды. Свой первый гол за сборную США Морган забила в 2010 году, а последний — в феврале 2024 года в ворота аргентинской национальной команды.

Футболистка дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась спортсменкой года в США.

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