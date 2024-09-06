Роналду: победа Португалии на Евро-2016 равносильна выигрышу чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, считает ли он, что в его карьере не хватает победы на чемпионате мира.

«Победа сборной Португалии [на Евро-2016] равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея с Португалией, которые очень хотел. Этого мне достаточно. Меня мотивирует то, что я получаю удовольствие от футбола, а рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами, это они преследуют меня», — приводит слова Роналду Record.

39-летний нападающий выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых отметился 131 голом и 45 результативными передачами. На Евро-2016 Роналду сыграл семь встреч, забив три гола и сделав три ассиста.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: