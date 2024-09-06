Талалаев согласовал контракт с «Балтикой» — источник

Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев согласовал контракт с калининградской «Балтикой». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, руководство «Балтики» предложило тренеру контракт на два года с опцией продления ещё на один год при условии, если клуб за два года выйдет в Премьер-Лигу. Сообщается, что зарплата в Первой лиге будет составлять два миллиона рублей в месяц, а если команда выйдет в Российскую Премьер-Лигу, то на один миллион больше. Предполагается, что в тренерский штаб Андрея Талалаева войдут Нагайцев (старший помощник), Джовани (тренер по физической подготовке), а также Талалаев-младший (аналитик команды).

Также есть информация, что Талалаев сегодня, 6 сентября, вылетает в Калининград, где подпишет соглашение с клубом и проведёт первую тренировку с футболистами «Балтики».