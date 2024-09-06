«Реал» обратился к Криштиану Роналду после исторического достижения португальца

«Реал» обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах.

«Ещё одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!

«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – говорится в заявлении «Реала» в социальной сети X.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Сейчас на клубном уровне Роналду играет за «Аль-Наср».

Роналду в отпуске играет с детьми: