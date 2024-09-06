Семшов назвал игроков сборной России, которых можно отметить в матче с Вьетнамом

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о футболистах национальной команды, которые выделялись своей игрой в товарищеской встрече со сборной Вьетнама (3:0).

«Кого из игроков можно отметить? Наверное, тех, кто выделяется в нашем чемпионате в своих клубах. Не берём Кузяева, он во Франции играет. Неплохо выглядел Обляков. Остальные сыграли на своём уровне, но по‑другому никак нельзя сыграть было. Соперник был, честно говоря, очень слабый для того, чтобы сыграть нашим плохо», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

5 сентября сборная России в матче товарищеского мини-турнира переиграла в Ханое национальную команду Вьетнама со счётом 3:0. В составе российской сборной забитыми голами отметились полузащитник Далер Кузяев с передачи нападающего Тамерлана Мусаева и сам Мусаев с передачи хавбека Данила Пруцева, ещё один мяч был забит в результате автогола соперника.