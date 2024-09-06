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Тренер сборной Испании высказался о ничьей с Сербией в Лиге наций

Тренер сборной Испании высказался о ничьей с Сербией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей в матче с национальной командой Сербии в Лиге наций (0:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 0
Испания

«В первом тайме нам немного не хватило изящества. Во втором тайме мы создали много моментов, но просто не смогли найти завершающий штрих. Мы все требуем от себя многого, особенно после Евро-2024. Это очень долгий процесс, и нам нужно идти шаг за шагом», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В следующем матче национальная команда Испании встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 8 сентября. Сборная Сербии во 2-м туре проведёт матч с Данией. Встреча пройдёт 8 сентября.

Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат Европы – 2024.

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