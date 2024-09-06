Тренер сборной Испании высказался о ничьей с Сербией в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей в матче с национальной командой Сербии в Лиге наций (0:0).

«В первом тайме нам немного не хватило изящества. Во втором тайме мы создали много моментов, но просто не смогли найти завершающий штрих. Мы все требуем от себя многого, особенно после Евро-2024. Это очень долгий процесс, и нам нужно идти шаг за шагом», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В следующем матче национальная команда Испании встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится 8 сентября. Сборная Сербии во 2-м туре проведёт матч с Данией. Встреча пройдёт 8 сентября.

Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат Европы – 2024.

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