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«Это исторический момент». Тренер сборной Португалии — о достижении Роналду

«Это исторический момент». Тренер сборной Португалии — о достижении Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о 900-м голе нападающего Криштиану Роналду, который он забил в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Дало – 7'     2:0 Роналду – 34'     2:1 Дало – 41'    

«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. Это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную Португалии, потому что у него есть обязательства перед командой, он помогает молодым футболистам в раздевалке.

Думаю, что болельщикам понравилось, что 900-й гол Роналду был забит в день чествования Пепе. Это ещё более особенное событие», — приводит слова Мартинеса Record.

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

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