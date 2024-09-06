«Это исторический момент». Тренер сборной Португалии — о достижении Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о 900-м голе нападающего Криштиану Роналду, который он забил в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. Это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную Португалии, потому что у него есть обязательства перед командой, он помогает молодым футболистам в раздевалке.

Думаю, что болельщикам понравилось, что 900-й гол Роналду был забит в день чествования Пепе. Это ещё более особенное событие», — приводит слова Мартинеса Record.

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

Роналду в отпуске играет с детьми: