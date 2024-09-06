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«Бенфика» назвала имя нового главного тренера

«Бенфика» назвала имя нового главного тренера
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Официальный сайт лиссабонской «Бенфики» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 48-летний португальский специалист стал Бруну Лаже, который ранее уже работал с «орлами» в период с января 2019 гола по июнь 2020 года, до этого в течение полугода возглавляя «Бенфику Б».

Сообщается, что контракт с Лаже будет действовать до конца июня 2026 года. Предыдущим клубом португальца был бразильский «Ботафого», где он работал с июля по октябрь 2023 года.

До Лаже главным тренером «Бенфики» был Роджер Шмидт, который покинул клуб 1 сентября после ничейного матча с «Морейренсе» (1:1). После четырёх стартовых матчей португальской Примейры «орлы» набрали семь очков и занимают в турнирной таблице седьмое место.

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