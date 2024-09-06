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Сборная России одержала 12-ю победу под руководством Валерия Карпина

Сборная России одержала 12-ю победу под руководством Валерия Карпина
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5 сентября сборная России в выездном товарищеском матче крупно обыграла национальную команду Вьетнама (3:0). Забитыми голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч был забит в результате автогола защитника вьетнамской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

Эта победа стала 12-й по счёту для «наших парней» под руководством главного тренера Валерия Карпина, занявшего этот пост в конце июля 2021 года. С Карпиным сборная России выиграла пять официальных матчей, дважды обыграв Кипр (2:0 на выезде и 6:0 дома) и по одному разу Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Словению (2:1), а также семь товарищеских встреч — с Кыргызстаном (2:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кубой (8:0), Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Из 19 матчей под руководством Карпина, сыгранных взрослым составом, сборная России проиграла один — сборной Хорватии со счётом 0:1 в ноябре 2021 года.

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